15 quesos canarios arrasan en los primeros premios del Nuevo Mundo, en Chile

Quince de las diecinueve producciones canarias presentadas al Encuentro de Quesos del Nuevo Mundo, celebrado en Santiago de Chile, resultaron galardonadas en esta primera edición del certamen.
Entre ellas, la quesería Maxorata, de Fuerteventura, obtuvo uno de los Súper Oro de la cita por su queso curado de pimentón elaborado con leche de cabra.
Desarrollado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en el recinto ferial Espacio Riesco, el concurso reconoció con medallas de oro a la quesería El Faro, de Lanzarote, por su curado de gofio, semicurado de pimentón, y curado natural.
Luna de Awara (La Palma) recibió esta misma distinción por su curado de leche cruda de cabra palmera ahumado; Granja Las Cuevas (La Palma), por su curado de oveja untado en pimentón, y Queso Herreño (El Hierro) fue galardonado por su semicurado de mezcla natural.
En la categoría de medallas de plata se distinguió a Quesos Seléctum por su curado de mezcla untado de pimentón y a Quesería Maxorata por semicurado natural, ambas de Fuerteventura.