¿Cuándo regresa la Virgen de Candelaria a la Villa Mariana?

Poco después de las 6.00 horas comenzaba, en la Basílica de Candelaria, la Eucaristía oficiada por el prior en funciones, Dailos José Melo González, previa al inicio de la peregrinación de la Virgen de Candelaria hacia Santa Cruz de Tenerife.
Miles de fieles —que, a la entrada de la Basílica, recogieron hasta agotarse los 2.000 pañuelos conmemorativos elaborados por el PFAE Candelaria Viste— se congregaron desde primera hora en el templo. Entre ellos se encontraban El Grupo de Gobierno Municipal, presidida por su alcaldesa, Mari Brito; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; y varios consejeros y directores insulares
Justo antes de la salida de la imagen de la Basílica, la alcaldesa de Candelaria entregó el bastón del municipio a la Patrona, que lo lució durante su recorrido por el municipio.
Los sonidos de chácaras y tambores de la Guanchería de Los Realejos, acompañados por dos parejas de la Agrupación Folklórica Chajoigo, resonaron en la Basílica, marcando el inicio de la peregrinación. Este grupo acompañó a la comitiva hasta la calle La Arena, donde la Banda Las Candelas, dirigida por Mauro Fariña, tomó el relevo hasta el Ayuntamiento de Candelaria. Desde allí, la comitiva adoptó un paso más rápido para recorrer los cerca de 10 kilómetros que la separaban del cruce de Barranco Hondo.
La Virgen de Candelaria regresa a casa el 25 de octubre
“¡Viva la Virgen de Candelaria!” fue el grito más repetido al paso de la comitiva, en la que participaron autoridades religiosas —encabezadas por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y los Padres Dominicos—, así como autoridades civiles, entre ellas la alcaldesa de Candelaria, varios miembros de la Corporación Municipal, la presidenta del Cabildo Insular, consejeros insulares, fieles y voluntarios.
Pasadas las 10 de la mañana —media hora después del horario previsto—, la Patrona llegaba a Barranco Hondo, donde la esperaban cientos de vecinos para darle una calurosa despedida del municipio hasta su regreso, el próximo 25 de octubre, tras haber quedado instalada en la Iglesia de la Concepción santacrucera. Los encargados de la despedida fueron Fray José Ramón Enjamio y la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, quien, visiblemente emocionada, destacó la importancia de la imagen de la Virgen de Candelaria como símbolo de unidad para todos los canarios. Previamente, Besay Pérez entonó un sentido Ave María.
Antes de continuar su recorrido, se realizó el simbólico cambio del bastón de mando de la alcaldesa de Candelaria por el del alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, quien, junto con concejales del municipio, esperaba a la Virgen de Candelaria para comenzar su andadura El Rosario.
Se espera que la Virgen de Candelaria llegue a la Villa Mariana a primera hora de la mañana del próximo 25 de octubre.