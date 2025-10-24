Oleada de robos en gasolineras de Tenerife: un preso implicado en el modus operandi

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer de 44 y 41 años, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de ocho delitos de robo con fuerza cometidos en diferentes estaciones de servicio de los municipios de Adeje y Arona, en el sur de Tenerife.
Las investigaciones se iniciaron tras detectarse cuatro robos con fuerza en gasolineras de similares características ocurridos durante el mes de septiembre.
Los agentes lograron identificar y localizar a los presuntos autores, quienes cometían los delitos utilizando diferentes vehículos, tanto de particulares como de alquiler, los cuales adquirían a través de un tercer implicado que los alquilaba a su nombre y se los cedía expresamente para llevar a cabo los robos.
El modus operandi utilizado era similar en todos los casos: la mujer estacionaba el vehículo en la zona de lavado aparentando normalidad, mientras el hombre forzaba el cajetín recaudador de la máquina, sustrayendo todo el dinero del interior.
Tras el análisis de las pruebas existentes, los agentes consiguieron esclarecer ocho delitos realizados por las mismas personas, identificando así a los tres implicados.
Se estableció un dispositivo policial en torno a la vivienda donde residían los dos principales investigados, procediendo a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
Finalmente, se ha decretado libertad con cargos para ambos detenidos y al tercer implicado que alquilaba los vehículos a su nombre y los cedía a los detenidos para cometer los robos, le han sido imputados los hechos cometidos, ya que se encontraba cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Tenerife 2.