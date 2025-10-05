La romería de San Miguel de Geneto cumple 35 años de tradición

La romería de San Miguel de Geneto cumple este domingo 35 años desde que en 1995 varias asociaciones decidieron impulsar su creación para representar las costumbres y rica herencia agrícolas de este pueblo lagunero.
Carretas, carritos, un barco y la música de las rondallas San Borondón, El Moral, Ariferint, Cumbres Gomeras, Aires Laguneros, Alcaluhade y Leopoldo Morales, han puesto las notas de color y la animación a esta cita tradicional en honor de San Miguel Arcángel, organizada por la comisión de fiestas de Geneto con el apoyo de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna.
Numerosas personas se han congregado desde el mediodía en la zona de La Piconera, para seguir el recorrido de costumbre hasta su llegada a Bocatuerta, a cuyo encuentro ha salido en procesión la imagen de San Miguel Arcángel, patrón de este enclave lagunero. Si bien San Miguel no es tradicionalmente reconocido como un patrón campesino, hay que tener en cuenta que los geneteros conocen cariñosamente a su patrón como “San Miguelito de las Viñas”, haciendo referencia a su relación con la vid, un cultivo histórico de este pago.
El concejal de Fiestas, Dailos González, agradece la implicación de la comisión de fiestas que cada año realiza “un enorme esfuerzo para que esta romería conserve sus valores etnográficos y culturales”, y recuerda que la de San Miguel de Geneto es “la última del rico calendario de romerías que durante los meses de verano tiene nuestro municipio en sus distintos pueblos y barrios, si bien el próximo domingo aún nos queda por celebrar el paseo romero del Batán en honor de la Virgen de la Peña”.