Santa Cruz de Tenerife renovará su señalética turística, que incluirá códigos QR

Santa Cruz de Tenerife se preparara para la renovación de la señalización turística peatonal de la ciudad, instalada por primera vez en 2018. El Ayuntamiento capitalino, a través del área de Planificación Estratégica y de la Sociedad de Desarrollo, llevarán a cabo esta actuación, con una inversión de 290.000 euros financiada mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Residencia a través de los fondos europeos, que tendrá lugar durante los meses de diciembre, enero y febrero.
La nueva señalética permitirá actualizar los contenidos, incorporar nuevos puntos de interés y utilizar materiales más resistentes para el mantenimiento de estos elementos, además de incluir accesos digitales a la información de la ciudad, como códigos QR.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó ayer que “nuestro objetivo es seguir mejorando la experiencia de quienes nos visitan, adaptando la señalética a los cambios que ha experimentado la ciudad en los últimos años. Queremos que cada visitante tenga más fácil descubrir Santa Cruz, moverse por sus calles y disfrutar de todo lo que ofrece”.
Por su parte, el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, explicó que “se trata de una inversión que permitirá no solo sustituir los elementos deteriorados o desactualizados, sino también incorporar nuevas tecnologías, como códigos digitales que enlacen a contenidos y experiencias online, alineándonos con el turismo del siglo XXI”.
El proyecto contempla la renovación y arreglo de monolitos informativos, banderolas direccionales y placas identificativas que han quedado obsoletos o inservibles, así como la incorporación de señalización en nuevos recursos turísticos de la ciudad.
La empresa Señalizaciones Villar será la encargada de los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y que incluyen las labores de retirada, arreglo, saneado y reinstalación de la señalética en sus ubicaciones originales.
Mientras, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que “la señalética turística inteligente mejorará la experiencia del visitante y del residente. Un plan renove al que se añadirá, además, la oferta comercial y de restauración”.