Santa Cruz abre el proceso para ampliar los horarios de locales de ocio nocturno para Halloween y Navidad

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz permitirá a los locales de ocio nocturno de la capital -discotecas, salas de fiesta y de restauración- ampliar sus horarios de apertura por Halloween y Navidad. Las solicitudes han de presentarse en la sede electrónica municipal, cuya tramitación se simplifica para los titulares. El coste de la gestión será de 131,20 euros por local, con independencia de los días solicitados.
La edil del área, Zaida González, dijo que los locales podrán solicitar un máximo de cinco ampliaciones al año, y los afteres hours hasta el mediodía no están autorizados en el municipio.
Discotecas, salas de baile y de fiesta podrán estar abiertas hasta las 7.30 horas; salas de concierto hasta las 6.30 horas; locales con actividad musical o karaoke hasta las 5.00 horas y restaurantes hasta las 3.30.