Tacoronte incrementa un 36% la tasa de basura de viviendas, hasta los 136 euros

El Pleno del Ayuntamiento de Tacoronte dio luz verde a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de recogida de basura y residuos sólidos urbanos.
La medida, adoptada con los votos favorables del gobierno local y el rechazo de los partidos de la oposición, viene dada por la obligación legal que deben asumir todos los municipios para adaptarse a la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, con el fin de que los servicios de recogida de basura dejen de ser deficitarios. El incremento previsto para viviendas del municipio a partir de 2026 será del 36% del importe actual, pasando de 96 a 130 euros.
El concejal responsable de Residuos Sólidos, Eduardo Dávila, fue el encargado de defender la propuesta, enmendada por el propio proponente y con el respaldo del grupo de gobierno y del representante de Ciudadanos, Benito Regalado, para mitigar los efectos del llamado “tasazo” y fortalecer de forma paralela el apartado de “bonificaciones”.
Dávila propuso al Pleno la inclusión de un beneficio fiscal del 20% para cafeterías, bares y establecimientos de alimentación que se adhieran al programa de recogida selectiva de biorresiduos, y de un 5% para aquellos sujetos pasivos que domicilien sus cuotas en el Consorcio de Tributos.
El también concejal de Hacienda recordó a la Corporación que en 2024 “el gobierno local aprobó una reducción del IBI en un 12% con el objetivo minimizar el impacto de esta subida de la basura.
El periodo de exposición pública del documento aprobado en fase inicial, para su consulta y presentación de reclamaciones y/o sugerencias, será de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tacoronte. El nuevo texto consolidado comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026.