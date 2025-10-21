Indignación por una nueva temeridad en una carretera de Tenerife: “Puso en peligro la vida de muchos”

El perfil de Facebook Tenerife Quejas Vecinales ha compartido este domingo un vídeo que muestra una presunta conducción temeraria en la conexión del norte de Tenerife, a la altura de la salida 55, en dirección de El Tanque hacia Icod de los Vinos.
En la publicación, un usuario relata cómo un conductor habría adelantado a gran velocidad por una línea continua, poniendo en riesgo la seguridad de otros vehículos que circulaban por la vía.
“Puso en peligro la vida de muchos conductores y encima se burlaba como si no pasara nada“, denuncia el testimonio difundido por la página.
El autor de dicho testimonio asegura que los hechos ocurrieron durante la jornada del domingo, cuando el vehículo implicado realizó varios adelantamientos peligrosos mientras descendía por la conexión del norte, hasta detenerse posteriormente en el Barranco Ruiz, según su descripción.
“No me lo quito de la cabeza, iba adelantando por toda una línea continua a gran velocidad”, añade el mensaje.