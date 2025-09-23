La peligrosa maniobra de un coche de alquiler en Tenerife: “Me los encuentro de frente y me pagan hasta que me muera”

Un nuevo vídeo en la plataforma de TikTok ha vuelto a desatar la indignación de los usuarios isleños en la popular plataforma de vídeo. El protagonista es el conductor de un coche de alquiler que invade el carril contrario en una carretera de Tenerife.
El autor (Fdezz96) compartió la escena ayer lunes y acumula ya miles de interacciones, entre las que destacan algunas como: “Me los encuentro de frente y me están pagando hasta que me muera”, “luego somos los de las motos” y “este se creyó que está en Reino Unido”.
200.000 turistas no pagan multas en España
La Dirección General de Tráfico (DGT) explica que las principales infracciones cometidas por conductores extranjeros —muchos turistas— no quedan resueltas, ya que estos regresan a sus países sin hacer frente a las multas. Y han sido varios los usuarios que han señalado esta cuestión en el vídeo de Fdezz96.
Aunque la normativa europea (Directiva 2015/413) facilita el cruce de información entre Estados para sanciones de tráfico, en Canarias persiste una elevada fuga de responsabilidades.
Muchos turistas pagan “en depósito” para salir del país, pero nunca se completa el proceso sancionador. La percepción local es que hasta casi 200.000 turistas podrían no estar liquidando sus multas, generando impunidad real y sensación de agravio entre los residentes.
@fdezz6 ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧