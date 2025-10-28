El lugar de Tenerife ideal para los amantes del pan y lo dulce

Hay chefs que parecen tener un radar permanente para las nuevas ideas, siempre listos para sumar un proyecto más al camino recorrido. Los hermanos Mario y Fabián Torres son un ejemplo perfecto de ese espíritu inquieto. Su última creación es La Alacena, un nuevo espacio anexo a La Bodeguita de Enfrente en Santa Úrsula, donde han reunido dos de sus grandes pasiones: el pan artesano y los productos gourmet de calidad. Es el sitio ideal para pasar temprano, darse un capricho dulce o disfrutar de un bocado salado antes de que llegue la hora del almuerzo, e incluso convertirlo en una alternativa ligera a la comida tradicional.
En este local, la estrella es la paletilla de cochino asada lentamente, que se corona con un chicharrón bien crujiente para completar la experiencia. Todo acompañado por los panes de masa madre hechos en su propio obrador, Mario Bakes organic bakery. Desde el delicado pan de cristal, fino y crujiente, hasta su original pan volcanic, más tierno y con un sugerente toque ahumado, cada pieza se convierte en parte esencial del ritual del aperitivo.
La carta líquida y sólida continúa con una selección de conservas gallegas que despiertan antojos: zamburiñas, mejillones en escabeche, ventresca de bonito y una variedad de quesos de vaca, oveja y cabra. No faltan las papas fritas ni el tradicional acompañamiento: vermut, cerveza y, como gran sello personal, los vinos Terral 205, elaborados por los propios hermanos y que estrenan ahora una imagen renovada.
Además de poder disfrutar allí mismo de los sabores, La Alacena cuida con mimo la presentación del pan y la bollería para que cada cliente pueda llevarse a casa estas piezas recién hechas de Mario Bakes, una marca que desde su nacimiento ha conquistado a los amantes del pan en el Norte de Tenerife.
Este nuevo establecimiento se suma al universo gastronómico que Mario y Fabián han construido en torno a la carretera de Santa Úrsula: El Calderito de la Abuela, Don Mario y la propia Bodeguita de Enfrente, todos situados a muy poca distancia entre sí y muy presentes en el paladar de quienes buscan producto local y cocina con identidad.
Con una trayectoria avalada por reconocimientos, como la Dorada Especial recibida en los Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS en 2018 para El Calderito de la Abuela, los hermanos Torres continúan apostando por los sabores de la Isla, los pescados de su costa y la ganadería local. Y ahora suman un nuevo rincón donde compartirlo con quienes disfrutan la buena mesa.