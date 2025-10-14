Nueva temeridad en Tenerife: se juega la vida en descenso ‘parkour’ en el mamotreto de Añaza

“¿Bajarías desde un piso 22 así?”. Con esta frase y un vídeo que pone los pelos de punta, Achocristo, un traceur profesional de parkour, sorprendió ayer a sus seguidores en Instagram, donde miles de usuarios han reaccionado ante su última hazaña.
No obstante, muchos lo ven una temeridad: descender desde un edificio de 22 pisos confiando únicamente en la fuerza de sus brazos.
En la publicación, el deportista asegura que se trata del “reto más mental” que ha realizado en su vida.
Antes de comenzar, explica que comprobó los muros y limpió el polvo o piedras que pudieran interferir en el movimiento, para que el resultado dependiera “100% de la confianza en mis brazos“.
El vídeo incluye una advertencia clara: “Acto realizado por profesionales, no imitar”.