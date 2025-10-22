Así estará el tiempo en Canarias este miércoles, según la Aemet

La previsión meteorológica para hoy indica que habrá intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste a primeras y últimas horas, y en el sur y oeste de la isla durante la tarde.
No se descarta lluvia débil en horas de la madrugada en el nordeste y estará despejado en cumbres centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día, y más intenso en los extremos sureste y noroeste en el caso de la provincia de Las Palmas.
En el mar habrá noreste 4 o 5 en el sureste y noroeste, noreste 2 a 4 en el resto. Marejadilla o marejada. En costa oeste, variable 1 a 3 y rizada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros aumentando.
El tiempo por islas
TENERIFE
Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste a primeras y últimas horas, y en el sur y oeste de la isla durante la tarde. No se descarta lluvia débil en horas de la madrugada en el nordeste. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, algo más intenso en el sureste y flojo en cumbres.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 21 27
LA GOMERA
Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, cuando no se descartan precipitaciones débiles de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 23 26
LA PALMA
Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste, sin descartar lluvias débiles a primeras y últimas horas del día. En zonas de interior aumentará a nuboso durante las horas centrales y la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 20 26
EL HIERRO
Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada. En zonas de interior, intervalos nubosos, más compactos durante las horas centrales y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 18 24
GRAN CANARIA
En el norte y este, nuboso a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada y apertura de claros durante el resto del día. En el resto de zonas, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en los extremos sureste y noroeste, y flojo en cumbres.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 22 26
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 21 26
LANZAROTE
Intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 21 27