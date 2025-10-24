La Aemet adelanta la previsión del tiempo para este viernes en Canarias: atención al anochecer

La previsión meteorológica para este viernes, 24 de octubre, indica que habrá intervalos nubosos en el norte, que tenderán a ser más compactos en la madrugada, pero que abrirán a claros en horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto, por su parte, los cielos estarán poco nubosos, pero aumentarán a nubosos en zonas de interior de vertientes sureste y este tras el mediodía. En cumbres centrales, permanecerá despejado.
Además, no se descarta alguna llovizna en medianías del norte, tanto en la madrugada como a partir del anochecer.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo de componente norte acoplado con el régimen de brisas. En altas cumbres, soplará moderado del suroeste.
El tiempo en la provincia oriental
En cuanto a la provincia de Las Palmas, indica que habrá intervalos nubosos en el norte de Gran Canaria, siendo más compactos durante la madrugada y con apertura de claros durante la tarde; y en el resto de zonas estará poco nuboso en general, salvo intervalos ocasionales en el sur, sin descartar alguna llovizna en medianías del norte de madrugada.
En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos que serán más compactos durante las horas nocturnas y tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este tras el mediodía.
Las temperaturas estarán con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo de componente norte, con intervalos de moderado en costas del este y oeste por la tarde.