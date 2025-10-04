Un estudio posiciona a este municipio de Tenerife como el más “maleducado” de España

Una encuesta de Preply a más de 1.500 residentes de 19 áreas urbanas españolas sitúa a Santa Cruz de Tenerife como la ciudad donde sus propios habitantes perciben más comportamientos maleducados, con 6,06 puntos sobre 10. Le siguen Granada (5,95) y Alicante–Elche (5,81), lo que sugiere que la sensación de falta de cortesía no se concentra en una sola región, sino que aparece en distintos puntos del país.
En el lado opuesto, Las Palmas de Gran Canaria figura entre las ciudades mejor valoradas en trato y urbanidad: sexta posición con 5,39 puntos, en un listado que encabeza Vigo, de acuerdo con el mismo sondeo.
Qué conductas se consideran más groseras
El estudio pidió identificar hábitos cotidianos asociados a la mala educación. Los más citados fueron:
- Usar el teléfono constantemente en público.
- No acoger a los forasteros.
- Ver vídeos en público (con sonido).
- Montar bullicio.
- Dar propina (acto percibido como inapropiado en ciertos contextos por parte de algunos encuestados).
¿Locales o visitantes?
Las respuestas reflejan percepciones divididas:
- 26,04 % considera que los residentes son más maleducados.
- 21,25 % apunta a los visitantes.
- 40,97 % no aprecia grandes diferencias.
- 11,74 % no sabe o no contesta.
La plataforma recopiló valoraciones de habitantes en 19 ciudades y promedió las puntuaciones para elaborar el ranking. El objetivo fue medir la frecuencia con la que, según los encuestados, se encuentran con conductas consideradas descorteses y quién (locales o turistas) las protagoniza con mayor frecuencia.
Conclusión: la encuesta retrata sensaciones más que hechos objetivos y dibuja un mapa de percepciones sobre la convivencia urbana en España, con Santa Cruz de Tenerife en el extremo alto del ránking de “mala educación” percibida y Las Palmas de Gran Canaria entre las urbes vistas como más educadas.