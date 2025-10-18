Unionistas CF pone a prueba hoy la fortaleza del líder CD Tenerife

El CD Tenerife recibe en el Heliodoro Rodríguez López al Unionistas de Salamanca en un partido en el que los blanquiazules esperan poder despejar las dudas surgidas en las últimas jornadas después de que el equipo no desplegara su mejor versión, sobre todo en el maltrecho campo del Cacereño la semana pasada.
El cuadro blanquiazul, líder solvente del grupo, invicto en siete jornadas disputadas, no ha estado a su nivel pero ha seguido sumando y ese es el propósito de los de Álvaro Cervera, continuar recolectando puntos a favor y apuntalar un liderato que, de momento,sigue siendo muy sólido.
Álvaro Cervera, espera que sus futbolistas estén acertados “en las dos áreas” esta tarde. El técnico blanquiazul tiene claro el estilo de juego que emplea su rival, “que te puede gustar más o menos”, y confía en que su escuadra acumule una nueva victoria en casa para mantener la cómoda distancia que mantiene con sus perseguidores al frente de la clasificación.
“Todos los equipos son peligrosos y en algún momento nos podemos atascar, como ha pasado en un partido anterior, pero la clave es mostrarnos acertados en las ocasiones que tengamos”, apuntó en la conferencia de prensa ofrecida ayer.
Cervera confirmó que la única baja segura para ese choque será Marc Mateu, porque aunque “ha mejorado” de su problema de tobillo con un nuevo tratamiento al que está siendo sometido, el valenciano aún tendrá que esperar entre dos y cuatro semanas más para volver a jugar, por lo que está descartado también para el estreno en la Copa del Rey en Madrid ante la RSD Alcalá.
No se esperan muchos cambios en el once más habitual del técnico blanquiazul para recibir a Unionistas, o una modificación del sistema táctico, ya que la fórmula de los dos delanteros “no nos ha ido mal”. Ahora bien, Cervera reconoció que quizá Fran Sabina “en condiciones normales debería haber jugado más”, y el delantero tinerfeño no lo ha hecho porque, según reconoció el propio entrenador, tuvo “miedo” de alinearlo en los primeros partidos, a pesar de tener marcadores “holgados” en casa.
También se refirió al déficit en la parte derecha del centro del campo, donde le gustaría contar con un extremo rápido y profundo, y opina que los tiene en la plantilla “pero más acostumbrados a jugar en la izquierda, no son específicos de banda derecha”, como Alassan, Jeremy Jorge o Balde, de quien comentó que tiene “todas las condiciones atléticas para jugar al fútbol”, pero, según su criterio, al jugador catalán le falta un sentido “colectivo” del juego.