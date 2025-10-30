Varios institutos en el sur de Tenerife sufren carencias en limpieza y personal

Varios institutos del Sur arrastran desde comienzos de curso graves deficiencias en el servicio de limpieza, con aulas y zonas comunes que permanecen días sin desinfectar y carencias en los suministros básicos de higiene. La situación ha provocado que “parte del alumnado y del profesorado se vea obligado a realizar labores de limpieza por su cuenta ante la falta de personal y de recursos”.
El caso más crítico se registra en el IES Magallanes, en San Isidro, donde estudian unos 1.200 alumnos y trabajan 120 docentes. El centro sufre una falta continuada de personal de limpieza y material básico, una situación que, según critican desde Comisiones Obreras en Canarias (CCOO) ha derivado, incluso, “en la presencia de roedores en diferentes dependencias”. Según denuncian, “algunas aulas llevan semanas sin fregar y los propios estudiantes han tenido que recoger residuos para mantener unas condiciones mínimas de higiene”.
Además, apuntan que “la empresa adjudicataria del contrato no ha cubierto las bajas del personal ni ha aportado soluciones a los problemas detectados”.
Desde la confederación sindical se apunta que “una empresa de desinfección llegó a inspeccionar las instalaciones y emitir un informe, aunque finalmente no intervino, sin que se hayan aclarado los motivos”.
La Consejería de Educación, por su parte, sostiene que los únicos centros que presentan incidencias con el servicio de limpieza son el mencionado IES Magallanes y el CIFP Adeje, ambos bajo su competencia directa, y descarta que exista un problema generalizado. Los CEIP, recuerdan, dependen de los ayuntamientos.
SUCIEDAD
No obstante, según ha podido confirmar DIARIO DE AVISOS, otros institutos del Sur también denuncian deficiencias similares. En el IES Adeje, donde estudian cerca de 1.000 alumnos y trabajan 100 docentes, se reconoce que el número de limpiadoras por unidades “no es adecuado” y que “cuesta cubrir las bajas”.
Aunque esta situación “se repite en el tempo”, se señala que el servicio “ha mejorado un poco en los últimos meses”.
En el IES Ichasagua, en Los Cristianos, la situación es descrita como “seria”. Su equipo directivo ya trasladó en julio una carta a la Consejería advirtiendo del estado del centro. Se describe que las aulas y el pabellón “acumulan suciedad”, así como ventiladores, que esparcen el polvo al ponerse en funcionamiento y las pizarras, se encuentran “impracticables”. “No pueden sentarse en el suelo porque se ensucian”, señalan.
No descartan convocar una protesta del alumnado si no se actúa en los próximos días.