Era una de las grandes demandas y por fin es una realidad: Canarias también podrá disfrutar de los descuentos de ‘Verano Joven’

La Consejería de Juventud del Gobierno de Canarias se ha congratulado este miércoles de que el Estado haya adaptado el programa ‘Verano Joven’ a la realidad del archipiélago tras incluir los descuentos en los trayectos marítimos para el próximo año.
El director general de Juventud, Daniel Morales, ha recordado en declaraciones recogidas en un comunicado que este programa discriminaba a las personas jóvenes residentes en Canarias que dependen del transporte aéreo o marítimo para conectar con el resto del Estado, y que no se incluían.
La Comisión mixta de Insularidad del Congreso de los Diputados aprobó en su última reunión la modificación del programa con descuentos especiales al transporte marítimo de jóvenes residentes, tanto en Canarias como en Baleares, Ceuta y Melilla, hacia la península durante la campaña del próximo periodo estival.
Morales ha indicado que ante el anuncio del programa estatal ‘Verano Joven 2025’ el pasado mes de julio, el Gobierno de Canarias, tras aprobar un acuerdo en Consejo de Gobierno, envió una petición al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que adoptara las medidas correctoras necesarias que permitieran a la juventud del archipiélago disfrutar de las mismas ventajas que el resto de jóvenes del Estado.
El programa verano joven 2025 impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contiene descuentos de hasta el 90 % para facilitar a jóvenes de entre 18 y 30 años viajar en transporte público durante los meses de julio, agosto y septiembre, tanto por España como por Europa.
Las rebajas se aplicaron tanto en los billetes de trenes como en guaguas de titularidad estatal, así como en los pases Interrail que se realizaran en esas fechas, pero no a los trayectos aéreos o marítimos que tuvieran que hacer las y los jóvenes residentes en Canarias.