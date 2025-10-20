Organizan un viaje con 15 desconocidos para que “vivan Tenerife como nunca”

La empresa llamada Sakaywaves se ha vuelto viral por una iniciativa dirigida a sus seguidores en redes sociales: vivir Tenerife con 15 desconocidos, haciendo surf, snorkel, senderismo y noches bajo las estrellas en el Teide.
Las 15 personas que conformen el viaje contarán además con la compañía de dos populares usuarios de TikTok, @itaroca y @franbaenaa, ambos con miles de seguidores en la plataforma.
“Hemos pasado semanas en la Isla buscando los mejores sitios para que vivas Tenerife como nunca”, señalan en el vídeo de presentación.
¿Qué harán en el viaje?
Los dos populares usuarios de TikTok explican que el plan incluye playas de arena negra, surf, atardeceres y estrellas en el Teide, carreteras infinitas en skate, avistamiento de delfines y tortugas, rutas por bosques de cuento y piscinas naturales escondidas.
La propuesta ha despertado curiosidad pero también críticas en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebran la idea como una forma original de descubrir Tenerife, otros la consideran un ejemplo más del turismo descontrolado que vive la Isla.