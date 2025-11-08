El actor Can Yaman ‘ficha’ por el CD Tenerife

El fenómeno Can Yaman sigue dejando huella en Tenerife. El popular actor turco, que se encuentra en la Isla rodando su primera serie en español, recibió este viernes un reconocimiento especial por parte del CD Tenerife en la previa del encuentro frente al Bilbao Athletic en el Heliodoro Rodríguez López.
El presidente del club blanquiazul, Felipe Miñambres, entregó a Yaman una camiseta personalizada con su nombre y el dorsal 10, además de una bufanda y el libro conmemorativo Centenario de Una Pasión.
La presencia de Can Yaman en Tenerife no ha pasado desapercibida. El actor está grabando parte de su nuevo proyecto audiovisual en localizaciones como Anaga, La Laguna o Santa Cruz.
En los últimos días, el intérprete también ha mostrado interés por la cultura local: asistió a una luchada en Valle de Guerra, donde se le vio disfrutando de la lucha canaria, una de las señas de identidad del Archipiélago.