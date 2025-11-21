La Aemet activa el aviso amarillo en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en el este de La Palma entre las 12.00 y las 23.59 horas de este viernes, 21 de noviembre, y durante toda la jornada del sábado.
El aviso contempla precipitaciones acumuladas de 60 milímetros en 12 horas, principalmente en zonas de medianías.
Para este viernes en Canarias, la Aemet prevé intervalos nubosos y probables lluvias, más persistentes en La Palma.
Las temperaturas mostrarán pocos cambios y el viento soplará del noreste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas.
En el mar, se espera viento del noreste de fuerza 3 o 4, arreciando a 5, con marejadilla aumentando a marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.
La previsión de la Aemet por islas
Tenerife
Intervalos nubosos con probables lluvias en el este durante la primera mitad del día, sin descartarlas en medianías del oeste por la tarde. Temperaturas sin cambios y viento del noreste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste; brisas en la costa suroeste.
Santa Cruz de Tenerife: 19°C / 24°C.
La Gomera
Intervalos nubosos, predominando cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, con brisas en la costa suroeste.
San Sebastián de La Gomera: 19°C / 24°C.
La Palma
Cielos nubosos a cubiertos con lluvias persistentes en el este desde primeras horas, especialmente en medianías, donde podrán superarse los 60 litros en 12 horas en la segunda mitad del día. Menos probables en el oeste. Temperaturas sin cambios y viento del este a noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, con brisas en el oeste.
Santa Cruz de La Palma: 19°C / 23°C.
El Hierro
Intervalos nubosos, tendiendo a nuboso durante las horas centrales del día, sin descartar lluvias débiles ocasionales. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este con intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste.
Valverde: 14°C / 17°C.
Gran Canaria
Intervalos nubosos, tendiendo a cielos nubosos en el norte, este y zonas de interior, donde no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales, especialmente en medianías. Temperaturas sin cambios y viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, con brisas en la costa suroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 19°C / 23°C.
Fuerteventura
Intervalos nubosos, disminuyendo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en el este. Viento del noreste con intervalos localmente fuertes.
Puerto del Rosario: 18°C / 23°C.
Lanzarote
Intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso por la tarde. Temperaturas sin cambios y viento del noreste con intervalos localmente fuertes.
Arrecife: 18°C / 23°C.