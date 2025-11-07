AENA avisa de que las enmiendas del PP en el Senado ponen en peligro los 800 millones para los aeropuertos tinerfeños

Existe malestar en Aena por las enmiendas del PP en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible para congelar las tasas aeroportuarias y potenciar los aeropuertos regionales. La empresa avisa de que esas medidas obligarían a “reexaminar” el plan inversor del gestor, que el 18 de septiembre cifró en 9.991 millones de euros entre 2027 y 2031. En Canarias, concretamente, son unos 800 millones de euros en los dos aeropuertos de Tenerife además de mejoras en las infraestructuras del resto del Archipiélago.
El Pleno de la Cámara alta dio luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, con 86 enmiendas del PP; entre ellas, la congelación de las tasas aeroportuarias y otra sobre un plan de incentivos para potenciar los aeropuertos regionales.
La aprobación de este proyecto de ley con enmiendas en el Senado, y que también incluye otras treinta iniciativas de más grupos, implica que el proyecto tenga que volver al Congreso, donde, previsiblemente, el PSOE y el llamado bloque de investidura rechazarán las aportaciones del PP y ratificarán el texto que ellos pactaron. Pero el último órdago de Junts (“La legislatura queda bloqueada”) deja el resultado en el aire.
En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Aena subraya que estas enmiendas “desfigurarían la consistencia” económica de la empresa, pues entiende que la propuesta de congelar las tasas aeroportuarias tendría “efectos nocivos en el sistema aeroportuario” español. Incide en que, de prosperar estas iniciativas, la nueva disposición obligaría a la empresa “a reexaminar la propuesta de inversiones reguladas de 9.991 millones con el fin de adaptar la nueva proposición de inversiones al techo de las tarifas de la enmienda legislativa”. Agrega que, de salir adelante, la empresa “debería revisar el volumen, la composición y el calendario de ejecución”.