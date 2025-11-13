El fenómeno Alexis Amaya llena hasta la bandera la presentación de ‘A hostias se emprende’

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, Santa Cruz de Tenerife vivió anoche una de esas veladas que trascienden el formato de un simple acto literario. El auditorio de CajaSiete se convirtió en el epicentro del emprendimiento canario con la presentación de A hostias se emprende, el primer libro de Alexis Amaya, fundador y CEO de Dormitorum, la compañía líder en el sector del descanso en España.
Con más de 250 personas en el interior y una lista de espera superior a las 300, el evento se convirtió en un fenómeno social. Decenas de asistentes se acercaron incluso sin entrada, con la esperanza de conseguir acceso de última hora. La expectación, el entusiasmo y la energía del público confirmaron lo que ya se había visto en Madrid una semana antes: Amaya es hoy una voz clave del emprendimiento nacional. Las entradas para asistir a la presentación se agotaron hace dos semanas en apenas dos horas de promoción.
“El secreto: no rendirse”, dice Alexis Amaya
Durante su intervención, Amaya desplegó la cercanía, el humor y la claridad que lo han convertido en un comunicador de referencia. “Emprender no es bonito, no es fácil ni rápido, pero es posible si no te rindes”, afirmó ante un abarrotado auditorio. El autor explicó que su libro no es un manual al uso, sino un relato crudo y honesto de los fracasos y aprendizajes que preceden al éxito. “No escribo como un experto, sino como alguien que ya se arruinó, que volvió a empezar y que ha construido algo real”, recordó, provocando asentimientos cómplices entre los asistentes.
A lo largo de la presentación -repleta de anécdotas personales y reflexiones sobre la vida profesional-, Amaya insistió en la necesidad de construir empresas con valores sólidos: “El éxito no solo se mide en euros, sino en la dignidad de la gente que trabaja contigo”.
Un modelo que triunfa fuera
Fundada en Tenerife, Dormitorum se ha convertido en una marca de referencia en España, con más de medio centenar de tiendas físicas entre Canarias y la Península, un canal online en pleno auge y una facturación superior a 50 millones de euros anuales.
El modelo de negocio, basado en la innovación, la comunicación directa y la atención al cliente, ha convertido a la compañía en líder nacional en el sector del descanso y en un ejemplo de expansión sostenible. Amaya anunció que Dormitorum se prepara ya para su salto internacional en 2026, consolidando su crecimiento desde las Islas hacia nuevos mercados peninsulares y europeos.
Además de su éxito empresarial, el autor aprovechó la ocasión para subrayar su compromiso con la dignificación de los salarios y las condiciones laborales: “En mi empresa creo en pagar bien, en cuidar a la gente y en decir las cosas como son. Así es como se construye un proyecto de verdad”.
Jóvenes, autónomos y empresarios
La convocatoria reunió a un público diverso y participativo: autónomos, estudiantes universitarios, jóvenes emprendedores y empresarios emergentes y también consolidados, todos ellos identificados con el espíritu del libro.
El evento, que se prolongó casi dos horas, culminó con una larga sesión de firmas, fotografías y conversaciones informales con el autor y su libro, impecablemente diseñado y publicado por Gaveta Ediciones. Muchos asistentes destacaron del encuentro el mensaje motivador de Amaya, alejado del discurso superficial que suele acompañar al emprendimiento.
“Nos habló sin maquillaje, desde la experiencia real. Salgo con ganas de poner en marcha mis ideas”, comentó una joven empresaria tinerfeña al finalizar el acto.
Atlántico Televisión
La presentación fue grabada íntegramente por Atlántico Televisión, primera cadena autonómica privada de Canarias, que emitirá el evento en los próximos días dentro de una edición especial del programa The Alexis Army, el espacio de entrevistas y reflexión sobre emprendimiento que conduce el propio Amaya.
El formato, que nació como podcast y se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, acumula miles de seguidores en toda España y consolida al empresario canario como una de las voces más influyentes del nuevo liderazgo empresarial. En su versión televisiva, el espacio se ha convertido en uno de los mas vistos en la programación de Atlántico Television,
Un referente social
Con una trayectoria marcada por la constancia y la reinvención, Alexis Amaya se ha transformado en una figura inspiradora para miles de trabajadores y emprendedores. Su defensa del trabajo digno, su cercanía con los jóvenes y su voluntad de compartir los errores tanto como los logros lo han convertido en un referente humano y profesional.
“Caerse no es fracasar. Fracasar es no aprender”, sentenció en su intervención, antes de recibir una ovación que selló una noche redonda en la capital tinerfeña.
Con la presentación de A hostias se emprende, no solo se celebró un éxito literario, sino también un mensaje de coraje, humildad y superación que conecta con toda una generación de emprendedores reales.
La publicación, que ya está disponible en librerías, cuenta con todos los ingredientes para convertirse en uno de los éxitos en ventas nacionales del año y un regalo de navidad imprescindible para emprendores.