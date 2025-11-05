Así es el entrenamiento especial de William Levy en Tenerife

La presencia de William Levy en Tenerife no solo ha dejado fotografías con fans y visitas inesperadas a distintos rincones de la Isla. El actor y productor cubano también ha aprovechado su estancia para mantener una rutina deportiva exigente, que incluye sesiones en Rocha Box, junto al luchador canario Fabián Rocha.
Fue el propio Rocha quien reveló la experiencia en redes sociales, mostrando orgullo por haber entrenado junto a una de las figuras más populares del cine y la televisión en Latinoamérica y Estados Unidos. Tanto el vídeo de su rutina de entrenamiento como la imagen junto al luchador, no tardaron en viralizarse entre los seguidores del intérprete y, por supuesto, entre los fans del protagonista de Café con aroma de mujer, que sigue generando expectación allá donde va.
Aunque su paso por Tenerife está siendo discreto, varias pistas han dejado claro que Levy se ha instalado casi como un isleño más. En los últimos meses se le ha visto acudiendo a partidos del CD Tenerife y del equipo de baloncesto La Laguna Tenerife, evidenciando que su conexión con el deporte local va más allá del gimnasio.
El vínculo del actor con la Isla parece consolidarse: paisajes, entrenamiento, gastronomía y vida tranquila. Lo que está claro es que William Levy se ha enamorado de Tenerife, y todo apunta a que esta historia continuará…