Así será el globo estratosférico que lanzarán desde Canarias hacia el espacio

La empresa B2Space, con sede en Burgos, tiene previsto lanzar el próximo 16 de noviembre desde La Gomera (Canarias) uno de sus globos estratosféricos con el denominado sistema ‘Rockoon’, que combina este sistema con el uso de un cohete, para aminorar costes y contaminación en el acceso al espacio.
En un comunicado, esta empresa ha explicado que este tipo de lanzamientos son considerados por la Agencia Espacial Europea como el “eslabón perdido” entre dones que vuelan cerca de la superficie terrestre y los satélites que orbitan en el espacio”.
La empresa ha indicado que algunos de los vuelos precedentes con globos estratosféricos han sido lanzados desde Castilla y León y también desde Reino Unido, con el apoyo del Instituto de Competitividad Empresarial dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, pero para esta nueva operación las necesidades son especiales.
En este sentido, la compañía ha indicado que este lanzamiento incluye un cohete con carga propulsora, lo que requiere operar en un entorno remoto y seguro, por lo que han seleccionado la isla de La Gomera, cuyo entorno marítimo permite cumplir con los requisitos de seguridad y obtener las licencias necesarias.
La ventana de oportunidad para este lanzamiento está establecida entre el 16 y el 23 de noviembre, aunque será el 14 de noviembre cuando la compañía presente los detalles del sistema y las actividades vinculadas a la operación en Puerto del Valle del Rey (La Gomera)