Dos bancos en Tenerife causan sorpresa: “Las piernas dan directamente a la carretera”

Una publicación compartida por la cuenta Tenerife Vial en la red social X (antes Twitter) ha generado sorpresa por la ubicación de dos bancos instalados en Santa Úrsula. En las imágenes difundidas se observa que los asientos han sido colocados justo al borde de la carretera, sin ningún tipo de barrera o elemento protector entre el mobiliario urbano y el tráfico.
“En Santa Úrsula acabo de ver algo insólito. Bancos colocados de forma que las piernas dan directamente a la calzada, sin protección, y vehículos pasando a pocos centímetros”, señala Tenerife Vial en la publicación. “Un despiste, un volantazo… y la persona sentada queda expuesta al atropello”, añade.
Las fotografías muestran dos bancos situados en paralelo al borde de la vía mientras los vehículos circulan a escasa distancia de los peatones. La publicación ha abierto el debate sobre la seguridad del mobiliario urbano en zonas de tráfico, especialmente en espacios donde se espera que los ciudadanos puedan sentarse o descansar.