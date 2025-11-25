Bermúdez no descarta desmantelar el carril bici que cruza San Sebastián

El Ayuntamiento de Santa Cruz desiste en su idea de seguir adelante con la implantación del carril bici en el centro de la ciudad y, por ello, ha decidido retirar el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo en contra de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que el pasado marzo dictó la anulación de la nueva ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial del municipio. Aunque la medida afecta a la red ciclable que recorre Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás, el alcalde, José Manuel Bermúdez, también prevé desmantelar el ramal de la avenida San Sebastián.
Una vez pasen las navidades, la idea del Consistorio es despintar y retirar los elementos separadores del tramo de red ciclable capitalino más polémico, el que afecta a las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás, cuyo trazado fue denunciado por la asociación de vecinos El Perenquén. Según dijo ayer el regidor “se ha tomado esta decisión porque no vamos a estar esperando eternamente a lo que decida un juez aquí o en Madrid acerca del carril bici y, por ello, entre Reyes y carnavales se procederá a retirar el carril bici en estas calles y se acometerán otros usos, ya pactados con los comerciantes de la zona, como dotarlo de más zonas de carga y descarga, aparcamientos para motos o plazas para discapacitados”.
Respecto a los otros carriles bici que recorren la ciudad, el de Bravo Murillo hasta el Intercambiador, y el de la avenida San Sebastián, el regidor apuntó que “el de Bravo Murillo se va a mantener, pues la idea es unirlo al que se está ejecutando en estos momentos en la avenida de Anaga y que, en un futuro, queremos que llegue hasta la playa de Las Teresitas. No obstante, el de San Sebastián ya no tiene sentido mantenerlo, cuando existe ya otro que lo une al Intercambiador. Estudiaremos qué usos futuros podremos dar a este carril”.
Bermúdez hizo hincapié en que “la decisión de no seguir adelante con el carril bici se toma con la intención de permitirnos aminorar los tiempos de espera e iniciar la redacción de una nueva ordenanza de Movilidad, aunque hay que decir que mientras tanto está vigente la del año 1985 y que, hasta el pasado año, fue la que regía el día a día de la ciudad”.
Mientras, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, señaló que “la Junta ha dado impulso a la redacción de la nueva ordenanza de Movilidad y, por lo tanto, nuestra idea es que, desde el próximo mes, podamos tener lista la redacción. Tras eso deberá pasar por la consulta pública previa, por la que se somete a la ciudadanía durante un mes, y luego se redacta el proyecto con la memoria de análisis de impacto normativo, que fue lo que el TSJC consideró insuficiente y fue anulada”.
Por su parte, el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, descartó que la retirada del carril bici “sea un fracaso” del Consistorio en su idea de implantar la red ciclable, pues “el principal error radica en una memoria de impacto normativo que, de haber estado bien hecha, no hubiese derivado en donde nos encontramos. Seguirá en vigor la de 1985 y, con ella, se podrá actuar sobre otra parte del carril bici que sí estará operativo, como el de la avenida de Anaga”.
Sobre si se intentará, con la nueva ordenanza, volver a ejecutar el carril bici desmantelado, apuntó que “Movilidad tiene un plan director de la bicicleta que cuenta con 78 rutas por la capital. Dependerá de esta concejalía su desarrollo, aunque dentro de mis competencias, se ha aprobado inicialmente el Mapa del Ruido, en el que se recoge la posible creación de más carriles bici para eliminar el ruido del tráfico en la ciudad”.