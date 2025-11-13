Casi 350 incidencias por la borrasca Claudia en Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha contabilizado 345 incidencias en el archipiélago vinculadas al paso de la borrasca Claudia desde que se declaró la situación de alerta por lluvias el pasado miércoles, 12 de noviembre, hasta las 17.00 horas de hoy, jueves 13 de noviembre.
Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife se han registrado 222 incidencias, lo que representa el 64% del total, y 123 en la provincia de Las Palmas.
Por islas, hasta las 17:00 horas de hoy, jueves, se han registrado 179 incidencias en Tenerife; 92 en Gran Canaria; 29 en La Palma; 17 en Fuerteventura; 14 en Lanzarote; 12 en La Gomera; y 2 en El Hierro.
La mayoría de las incidencias han estado relacionadas con contingencias en los suministros básicos, desprendimientos con afectación a carreteras y achiques de agua en domicilios y calles situadas en diferentes municipios de las islas, así incidentes en carreteras, entre otros.
Además, se han registrado cuatro traslados a centros sanitarios en Tenerife, de dos hombres y dos mujeres que sufrieron un accidente en la vía pública, al transitar por vías mojadas o durante los chubascos registrados.
Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, agradeció hoy a la ciudadanía haber seguido las indicaciones difundidas desde Protección Civil, así como el trabajo de coordinación y planificación realizado desde esta área y el resto de las administraciones intervinientes, como cabildos o ayuntamientos, además de la Delegación de Gobierno, con el despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “En definitiva, a todos los que han hecho posible que pasemos este episodio sin poner en riesgo la vida de las personas”, subrayó.
El Gobierno de Canarias daba por finalizada la prealerta por tormentas en toda Canarias a las 18:00 horas de este jueves, 13 de noviembre. A las 20:00 horas acaba la alerta por lluvias y la alerta por riesgo de inundaciones pluviales. Ante la posibilidad de que se registren nuevos desprendimientos de piedras y ramas, después de las intensas lluvias que ha dejado el paso de la borrasca Claudia, se activará a partir de las 20:00 horas de hoy, jueves 13 de noviembre, la situación de prealerta del PLATECA por riesgo de desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA). Se mantendrá, al menos, durante todo el fin de semana. Además, se mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros, que afectará a todas las Islas. Por último, la alerta por vientos se actualiza a situación de prealerta.
Recomendaciones
Ante el riesgo de desprendimientos en las islas occidentales y Gran Canaria, la Dirección General de Emergencias recomienda que si van a conducir comprueben previamente el estado de las carreteras de la ruta elegida, a través de fuentes oficiales de los cabildos insulares. Asimismo, se recuerda a la ciudadanía mantener la precaución en el caso de que se realicen actividades en zonas de montaña durante este fin de semana, debido a que el estado de senderos y caminos, así como la estabilidad del terreno se han podido ver afectados por las precipitaciones de las últimas horas.
En cuanto a la prealerta por fenómenos costeros aún en vigor en todo el Archipiélago, desde la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias se aconseja evitar situarse en el extremo de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos en zonas donde rompan las olas. Además, si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque, aunque se calme de repente.
En caso de que esté en tierra y vea que alguien ha caído al agua tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse, y avise inmediatamente al 1 1 2.