Canarias activa el PLATECA por riesgo de desprendimientos

El Gobierno de Canarias ha activado este jueves el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) en situación de prealerta debido al riesgo de desprendimientos en las islas occidentales y en Gran Canaria. La medida entra en vigor a partir de las 20.00 horas de hoy, 13 de noviembre, según informó la Dirección General de Emergencias.
La activación se produce en base a la información disponible y tiene como objetivo garantizar el seguimiento de las posibles afecciones a infraestructuras y viviendas que puedan producirse por desprendimientos asociados a las condiciones meteorológicas actuales.
Las islas incluidas en esta declaración de prealerta son:
- La Palma
- La Gomera
- El Hierro
- Tenerife
- Gran Canaria
Naturaleza del riesgo
El aviso emitido por el Gobierno de Canarias especifica que el riesgo está relacionado únicamente con desprendimientos, un fenómeno que puede verse favorecido por la inestabilidad del terreno en episodios de lluvias intensas o persistentes.