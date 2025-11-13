Borrasca Claudia: el Gobierno da por finalizada las alertas por lluvias e inundaciones en Canarias

La declaración de alerta por lluvias en toda Canarias finalizará a las 20.00 horas de este jueves, según ha informado en un comunicado la Dirección General de Emergencias del Gobierno canario.
La Dirección General ha señalado que han concluido las condiciones meteorológicas provocadas por el paso de la borrasca Claudia en el Archipiélago y que motivaron la declaración de esta alerta desde ayer, miércoles, a las 15.00 horas.
Y precisa que la decisión se adopta en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de otras fuentes disponibles.
Paralelamente, el Ejecutivo regional da por finalizada la alerta por riesgo de inundaciones en el Archipiélago.
La previsión de la Aemet en Canarias para mañana viernes, 14 de noviembre
La jornada del viernes estará marcada por cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos nubosos más destacados durante la primera mitad del día, especialmente en las islas de mayor relieve, según la previsión de la Aemet.
Por la tarde aumentará la nubosidad en las vertientes oeste y norte, donde no se descartan chubascos ocasionales y aislados, más probables en zonas de medianías y en áreas expuestas al flujo húmedo.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios o con un ligero descenso, con máximas en torno a 24–25 grados en las capitales y mínimas cercanas a los 19 grados.
El viento soplará flojo a moderado del oeste, con brisas en las costas orientadas al este. En las cumbres de Tenerife se espera viento del noroeste, tendiendo a moderado del oeste a lo largo de la mañana.