La borrasca Claudia dejará importantes tormentas y lluvias en Canarias, según la Aemet

Canarias se verá afectada por un frente atlántico ya convertido en borrasca Claudia en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido avisos para varias Islas ante un fenómenos que puede dejar “fuertes lluvias” en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La semana arranca con tiempo inestable en Galicia y parte del noroeste peninsular, donde desde el domingo se registran lluvias y fuertes rachas de viento. En el resto del país predomina el sol, aunque el buen tiempo tiene los días contados. A partir del miércoles por la tarde y, sobre todo, durante el jueves, llegará un frente atlántico muy activo que afectará tanto a Canarias como a la Península Ibérica.
El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha adelantado que este episodio llegará acompañado de un aumento de las temperaturas, que serán claramente superiores a las normales para esta época del año en gran parte del país.
La borrasca Claudia en Canarias
Durante el lunes, las precipitaciones serán débiles en Galicia, el Cantábrico y el norte de Castilla y León, mientras que en Canarias podrían caer lluvias ligeras en el norte de las islas. En el resto de España, los cielos se mantendrán despejados. La única alerta activa es por mar combinado en la costa de A Coruña, y las temperaturas no variarán de forma significativa.
A mediados de semana, la borrasca Claudia alcanzará Canarias, provocando lluvias intensas y tormentas en las islas occidentales, con acumulaciones significativas.
En la Península, las lluvias se concentrarán en Galicia, Asturias, Castilla y León occidental, Extremadura y Huelva, mientras que el resto del país mantendrá cielos parcialmente despejados.
El jueves, la borrasca Claudia se desplazará de oeste a este, dejando fuertes precipitaciones en Canarias, con chubascos localmente muy intensos y posibles tormentas eléctricas.
El viernes, se espera una mejoría progresiva de este frente atlántico tras las lluvias intensas.
Según la Aemet, el fin de semana podría continuar con precipitaciones dispersas en buena parte del país y temperaturas más estables.