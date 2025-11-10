La Aemet activa avisos por tormentas y lluvias en Canarias: llega un frente atlántico “muy activo”

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido los primeros avisos amarillos en Canarias por la llegada de un frente atlántico que traerá lluvias, vientos y tormentas a partir del miércoles. En el caso de La Palma, el aviso es naranja.
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, ha adelantado que a partir del miércoles por la tarde y, especialmente, durante el jueves, se espera la llegada de un frente “muy activo” que afectará a Canarias
La previsión apunta a un episodio de inestabilidad generalizado que afectará a todas las Islas, aunque los niveles de alerta podrían aumentar en las próximas horas.
En el caso de Tenerife, el aviso es amarillo por viento desde las 12.00 horas. El este, sur y oeste de la isla se verá afectado. Además, el miércoles 12, Tenerife también tendrá aviso por lluvias, sobre todo en las vertientes sur y oeste. A las 22.00 horas se espera que esas lluvias lleguen a la zona metropolitana.
La Palma podría ser la Isla más afectada. Con vientos de hasta 80 kilómetros por hora y lluvias intensas, por lo que se ha activado un aviso naranja para esta Isla. Desde las 12.00 horas, el aviso amarillo quedará activado en La Palma por tormentas.
En La Gomera, contará con aviso amarillo por viento desde las 12:00 del miércoles, con rachas de hasta 70 km/h. También habrá aviso por lluvias desde las 18:00, con previsión de 60 mm en seis horas, y aviso por tormentas en el mismo tramo horario.
En El Hierro se esperan lluvias intensas el miércoles, con vientos que pueden ser muy fuertes, especialmente en la zona oeste de la isla.