La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: podría volver a llover

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este lunes en Canarias intervalos nubosos, baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve.


En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos y, en el resto de zonas, intervalos nubosos aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur.

  El 112 lanza una seria advertencia tras la jornada negra en la costa de Tenerife: "Las olas hoy podrían ser de 4 metros"


En cuanto a las condiciones del mar, se prevé viento del noreste de fuerza entre 3 y 6, marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. En las aguas costeras de La Palma y El Hierro se esperan aguaceros desde la noche.


La previsión completa en Canarias:

Lanzarote. Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Fuerteventura. Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Gran Canaria. Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Tenerife. Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

La Gomera. Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

La Palma. Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a últimas horas del día.

El Hierro. Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

