Calor intenso en Canarias en noviembre: la previsión de la Aemet para mañana

La previsión del tiempo en Canarias para este domingo indica que habrá cielo poco nuboso o despejado en general, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán en ligero a moderado ascenso, que podría ser incluso notable y alcanzarse 30ºC en zonas bajas, especialmente del norte y del sur. Los termómetros oscilarán entre los 30ºC de máxima en Tenerife y los 20ºC de mínima en la isla de El Hierro.
El viento, por su parte, soplará del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior. En zonas altas, viento del suroeste moderado a primeras horas, amainando por la tarde.
El calor será tónica general en toda Canarias. En Gran Canaria habrá cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá también cielos poco nubosos en general.
Las temperaturas estarán en ligero a moderado ascenso, siendo localmente notable. Se podrían alcanzar 30ºC en amplias zonas, e incluso 32ºC en medianías del sur y cumbre. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 29ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior.