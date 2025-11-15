Cambio del tiempo en Canarias: la Aemet anuncia lluvias durante toda la semana

Semana pasada por agua la que se espera en Canarias a partir de mañana domingo, 16 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia alta probabilidad de lluvia de cara a una semana en la que, además, bajarán algo las temperaturas.
Por lo pronto, mañana en Canarias la nubosidad en el norte será protagonista, sobre todo durante la mañana, donde se prevén lluvias a partir del mediodía. No se descartan que puedan ser localmente persistentes en medianías.
Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, en medianías orientadas al este y oeste, con pocos cambios en el resto de zonas. Así, los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en la isla de El Hierro.
A partir del martes, se esperan lluvias en todas las Islas, excepto Fuerteventura, con especial incidencia en El Hierro, La Palma y en las vertientes norte y sur de Tenerife.
Las precipitaciones se generalizarán en la provincia occidental a partir del miércoles, lluvias que se extenderán a la provincia oriental durante la mañana del jueves.
Las temperaturas experimentarán ligeros descensos, sobre todo en las máximas.