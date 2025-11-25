Miles de personas proclaman en Canarias que “no nos callarán” ante la violencia machista

Miles de personas se han manifestado este martes en las dos capitales canarias para clamar contra la “falta de compromiso real” del Gobierno de Canarias ante la violencia machista, y han advertido de que “no nos callarán” para reivindicar mayor atención en este ámbito.
En Santa Cruz de Tenerife más de mil personas han acudido a la manifestación convocada por el Foro contra la Violencia de Género en una movilización que ha discurrido entre la Plaza Weyler y la plaza de La Candelaria, bajo el lema ‘Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos, no nos callarán’.
Durante la marcha convocada por el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, que cumple 25 años de actividad en 2025, se han proclamado consignas como “vivas nos queremos”, “la justicia patriarcal es violencia institucional” y “no es un caso aislado, se llama patriarcado”.
Además, las participantes han realizado una “performance” en la que han colocado en el suelo unas 40 fotos de hombres célebres que han sido relacionados con algún episodio de violencia machista, entre ellos, Gerard Depardieu, Plácido Domingo, Jeffrey Epstein, Mike Tyson y Pablo Picasso.
En el caso de la capital grancanaria, la Red Feminista de Gran Canaria ha acusado al Gobierno de Canarias de “postureo institucional” y de “gobernar contra las mujeres mediante recortes” en las políticas de igualdad.
En su manifiesto en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este colectivo ha advertido de que “el 25N se ha convertido, para algunos gobiernos, en un día para las fotos y los minutos de silencio”, pero que “el resto del año, ejercen la indiferencia”.
Y ha denunciado que el Gobierno canario “está desmantelando los pilares que sostienen las políticas de igualdad en Canarias”.
“En los titulares queda bien reclamar ‘islas iguales’, pero no se les escucha reclamar vidas sin violencias para las mujeres ni trabajar para ello”, ha opinado.
La Red Feminista percibe una desprotección de las víctimas por parte del Ejecutivo regional debido al “desmantelamiento del Instituto Canario de Igualdad y de la Viceconsejería de Igualdad”, instituciones que, han denunciado, están dirigidas “por perfiles sin experiencia ni formación” en la materia.
Pero también por la “ausencia de profesionales de igualdad en los centros educativos: comités de igualdad sin recursos, vaciados de contenidos y olvidados”, y han reclamado “atención, recursos y políticas públicas eficaces que no se queden en gestos simbólicos”.
“Se gobierna contra las mujeres cuando se recortan presupuestos de igualdad, cuando no se aplican políticas transversales, cuando no se garantizan empleo, vivienda o atención psicológica para las víctimas y sus hijas e hijos. Esa desidia también es violencia institucional”, han enfatizado.
La Red Feminista grancanaria ha indicado que casi 3.000 mujeres en Canarias denunciaron violencia machista en el segundo trimestre del año y que desde junio han sido atendidas en los nuevos centros de crisis 24 horas cerca de 400 denuncias por agresiones sexuales.
También ha aludido a los casos ’18 Lovas’ y ‘Operación Íncubo’ -causas ambas en las que se investiga la explotación sexual de menores tuteladas- para advertir de “un fracaso social y administrativo porque las instituciones encargadas de protegerlas no cumplieron con su deber más básico”.
“Será, finalmente, un fracaso judicial si no se llega hasta el fondo del caso y los responsables, proxenetas, violadores y encubridores, no son identificados, juzgados y condenados con todo el peso de la ley”, ha añadido.
Por otro lado, las feministas han exigido a la justicia y a los 14 ayuntamientos canarios no adheridos al sistema de protección de víctimas de violencia de género VioGén que “hagan su parte” para garantizar la protección real de las mujeres.
En el manifiesto han nombrado a las 38 mujeres que en lo que va de 2025 han sido asesinadas en España por violencia machista y han recordado que desde 2003 son ya 1.333 las víctimas mortales, además de 65 menores.
La Red de Feministas ha instado a los vecinos, familiares y amistades a que si ven, escuchan o les cuentan un caso de violencia de género, apoyen, ayuden a denunciar o denuncien.