La relación entre Canary Wharf, en el corazón financiero de Londres, y Canarias tiene un origen tan curioso como desconocido para muchos: fue el comercio marítimo entre las Islas y el Reino Unido el que dio nombre a uno de los distritos empresariales más importantes del mundo.
En el siglo XIX, los barcos que transportaban frutas canarias, especialmente plátanos, tomates y otras mercancías agrícolas, llegaban al West India Docks. Allí, una compañía importadora estableció un muelle exclusivo para el tráfico procedente del Archipiélago. Ese espacio recibió el nombre de “Canary Wharf”, literalmente “el muelle canario”.
Durante décadas, los productos procedentes de Canarias se convirtieron en un componente esencial de la actividad comercial londinense. Las Islas, situadas en una posición estratégica entre Europa, África y América, fueron clave en las rutas marítimas que conectaban a Reino Unido con el resto del Atlántico. Tanto es así que el propio nombre de la zona terminó consolidándose como un símbolo de ese vínculo comercial.
Con el paso del tiempo, el muelle evolucionó: de almacenes de mercancías a uno de los centros financieros más influyentes del mundo. Sin embargo, su denominación ha mantenido vivo el recuerdo de la relación histórica con el Archipiélago. Hoy, Canary Wharf es sinónimo de rascacielos, inversión internacional y actividad económica, pero su raíz sigue ligada a los productos que partían desde los puertos canarios rumbo a Londres.