La nueva excentricidad de Cardi B: un colgante de oro hecho con el cordón umbilical de su hijo

La rapera estadounidense ha vuelto a acaparar titulares tras anunciar el nacimiento de su cuarto hijo
Cardi B
Cardi B, en una imagen de archivo. / Doug Peters / Pa Wire / Dpa
La rapera estadounidense Cardi B ha vuelto a acaparar titulares tras anunciar el nacimiento de su cuarto hijo, el primero junto al jugador de fútbol americano Stefon Diggs. Y lo ha hecho con una decisión poco habitual: transformar el cordón umbilical de su bebé en una joya bañada en oro.

Para ello, la artista neoyorquina ha recurrido a Mommy Made Encapsulation, una empresa especializada en la conservación del cordón umbilical y la placenta.

La firma difundió un vídeo en el que se observa cómo el cordón del recién nacido se moldea en forma de corazón, se deshidrata y finalmente se recubre con un baño cromado dorado para convertirlo en un colgante.

“La primera conexión entre una madre y su bebé es el cordón umbilical: la línea vital que los alimentó y protegió durante todo el embarazo”, explicó la compañía, que añadió que trabajar para Cardi B “es un honor” y que su objetivo es crear piezas que las familias puedan conservar para siempre.

Además, la rapera también recibió una impresión de su placenta y parte del órgano fue procesado en cápsulas para su consumo, una práctica que algunas madres adoptan por los supuestos beneficios para la salud, aunque la evidencia científica al respecto es limitada.

