“Rogamos una oración por el carril bici de Santa Cruz y por sus usuarios, que no pudieron conocerlo”: la curiosa esquela en DIARIO DE AVISOS

El carril bici de Santa Cruz de Tenerife ya es historia. O nunca lo fue. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, presidida por el alcalde José Manuel Bermúdez, aprobó el lunes retirar el recurso de casación que se había interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial municipal. Y hay quien se lo ha tomado con humor.
El carril bici fue objeto de muchas discusiones, cruce de declaraciones y, además, chistes en redes sociales, pero hoy, en la edición de DIARIO DE AVISOS, aparece también una curiosa esquela que alude a su desaparición.
La esquela del carril bici de Santa Cruz
“Descanse en paz” el carril bici de Santa Cruz, reza la esquela, publicada en la página 34 del Decano de la prensa de Canarias, tras fallecer “el día 24 de noviembre de 2025, a la edad de 4 meses, tras intentar modernizar la ciudad mientras la ciudadanía se lo impedía”.
“Sus padres, Doña Movilidad Urbana y Don Sentido Vial; sus hermanos, El Tranvía y El Carril Bus; su tía, Zona Urban; así como sus usuarios, que no pudieron conocerlo, y demás allegados ciclistas”, señala el escrito, “ruegan a sus amistades una reflexión por su alma urbana”.