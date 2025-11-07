Catrinas y mariachis: la fiesta en Tenerife que no te puedes perder si lo quieres pasar padrísimo

Si te gustan las catrinas, los mariachis y, en general, todo lo que tiene que ver con México estás de enhorabuena. La Laguna acoge, un año más, su ya tradicional Desfile de Catrinas al que se une en esta ocasión la Fiesta del Mariachi.
La cita será el sábado 8 de noviembre, a las 17:30 horas. El Desfile de Catrinas partirá desde la Plaza Dr. Olivera, pasando por Calle Herradores, Calle Tabares de Cala y Calle Obispo Rey Redondo para finalizar en la Plaza de la Concepción.
A las personas que quieran formar parte del desfile de catrinas se las convoca a las 17.00 horas en las inmediaciones de las casitas de Navidad instaladas en la Plaza Dr. Olivera, para las próximas fiestas navideñas.
Al público en general se les invita a situarse a lo largo de todo el recorrido, evitando en la medida de lo posible la plaza Dr. Olivera, más orientada a la logística del desfile.
Posteriormente al paso de las catrinas, a las 19:00 horas, será la “Fiesta del Mariachi” actividad que dará cierre a esta edición de Patrimonios Cruzados, diseñada especialmente para sumarse a las actividades organizadas con motivo del XXV aniversario de la declaración de La Laguna como ciudad Patrimonio de la Humanidad.
En el acto participan el Mariachi Mencey Azteca, el Mariachi Barrio Garibaldi, Agrupación Folklórica Yacambu, y la Escuela de Danza Acquamarina.