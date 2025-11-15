El mejor partido de la Primera RFEF, en el Rodríguez López: CD Tenerife-Celta Fortuna

CD Tenerife y Real Celta Fortuna escenifican esta noche (20.00 horas) en el Heliodoro Rodríguez López el mejor partido que se puede ver a día de hoy dentro de la Primera RFEF. Primero contra segundo clasificado en el Grupo 1, el cuadro blanquiazul es el que más puntos atesora de los dos grupos y el filial céltico está igualado al líder del otro grupo, el Atlético de Madrid B, a 21 puntos.
La diferencia en el estilo de fútbol entre uno y otro equipo hará que el pleito de hoy sea todavía más especial. Los locales mantienen la apuesta de su entrenador por la firmeza atrás y el pragmatismo aplicado al fútbol. Los visitantes, por su parte, son un equipo descarado, a veces descuidado en labores defensivas, pero con un trato exquisito del balón y con muchos futbolistas de calidad que muy pronto estarán jugando en la máxima categoría del fútbol nacional.
En el cuadro blanquiazul hay una baja significativa como la de Dani Fernández. El joven centrocampista de Taco volvió de su convocatoria con la selección española Sub 18 con una rodilla tocada y se pierde un partido en el que por su estilo de fútbol podría brillar. Además, Cervera seguirá sin contar con Marc Mateu, con esos problemas de tobillo que le han impedido tener continuidad en estos primeros compases de la competición liguera. Tampoco estará Javi Pérez, el último en llegar a la Isla. El centrocampista sigue en periodo de recuperación de sus problemas musculares y aún deberá esperar para regresar al trabajo colectivo.
Después de los últimos resultados al Tenerife no le quedará otra que aceptar la presión del favorito y tratar de desempeñar un mejor papel que el desempeñado en las jornadas previas. Los tinerfeños han dejado escapar una sustancial renta de puntos y ni siquiera el cambio de sistema de Cervera ha servido para recuperar la regularidad. Así, el técnico podría optar por retomar el 4-4-2 de las primeras jornadas con De Miguel y Enric Gallego arriba para contrarrestar a un Celta Fortuna que llega reforzado después de remontarle un 0-3 al Talavera.
“Tenemos que ver cada partido como oportunidad de sumar los tres puntos y luego ya se verá cómo acaba todo”, señalaba el capitán celeste, Pablo Meixús, que podría retornar al once inicial de su equipo esta noche después de perderse el último partido por acumulación de amarillas. Su discurso es el que se repite en su equipo, pero hoy es diferente, hoy se mide al mejor equipo de la categoría… hasta ahora.