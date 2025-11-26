Alucina con lo que ocurre en un concierto de Rozalén en Canarias: “¿Tú te das cuenta de lo que es esto?”

El Congreso Educativo y Cultural Isla Bonita, que se celebró el pasado fin de semana en La Palma como espacio de encuentro entre profesionales de la educación y la cultura, acogió un concierto de Rozalén al que asistieron cerca de 3.000 estudiantes.
Durante la actuación se interpretó la canción La puerta violeta, un tema contra la violencia de género. La artista estuvo acompañada por la intérprete de lengua de signos Beatriz Romero, que trabaja con Rozalén y signa las canciones en sus conciertos.
Una de las asistentes al congreso fue la tinerfeña Inés Rodríguez, logopeda y creadora de contenido en redes sociales, que ha publicado un vídeo en TikTok describiendo lo ocurrido. “No sabes lo que acaba de pasar”, auguraba antes de enseñar las imágenes.
“3.000 niños signando Puerta Violeta. Esto es educación real y todo lo demás no importa. ¿Tú te das cuenta de lo que es esto?”, preguntaba visiblemente emocionada junto a imágenes del momento.
Tras la escena, la colaboradora se acerca a Beatriz Romero y le pregunta por lo vivido. La intérprete responde: “3.000 niños signando La Puerta Violeta conmigo. Una cosa heavy, ha sido muy fuerte, asimilándolo. Ahora, cuando me quede sola, creo que voy a llorar mucho. Se han ido cayendo lagrimillas ahí. Ha sido muy guay”.
El evento formó parte del programa del congreso, que reúne ponencias, talleres y espectáculos centrados en la innovación educativa, el pensamiento crítico y el intercambio de experiencias.