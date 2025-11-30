Autorizan a demoler el teatro Pérez Minik al ser un añadido del Viera y Clavijo

El teatro Pérez Minik, ubicado en el interior del parque Viera y Clavijo de la capital tinerfeña, será finalmente demolido tras casi 50 años de historia. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha recibido el informe favorable del área de Patrimonio Histórico del Cabildo para poder derribar esta infraestructura, hoy en ruinas, al entender que dicha ejecución, que irá unida a la construcción de una nueva sala multifuncional subterránea en el mismo enclave, y dotada de aparcamientos, “no suponen una afección negativa a los valores del Bien de Interés Cultural (BIC) del antiguo colegio de la Asunción, sino que incluso mejoran su apreciación y la recuperación de la imagen original del inmueble”.
El informe, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, añade que “estas propuestas se concretarán y desarrollarán en los futuros proyectos de ejecución, los cuales deberán tramitarse para su análisis e informe con carácter previo a la obtención de la autorización, lo que irá vinculado a criterios técnicos correspondientes a la protección del patrimonio histórico y sin perjuicio del resto de normativa sectorial y urbanística y del análisis jurídico”.
Controversia por el teatro Pérez Minik
La intención de derrumbar el teatro Pérez Minik ha sido objeto, durante años, de controversia. La asociación Por la Rehabilitación del Parque Viera y Clavijo ya denunció en 2013 ante el Seprona, el mismo año que el teatro cerró sus puertas ante su estado de colapso, la intención del Gobierno de Canarias de derribar un teatro BIC, por lo que la ejecución quedó parada. No obstante, tras el inicio de las obras de rehabilitación del complejo cultural, donde se ubicará la futura sede de CaixaForum, la asociación volvió a alertar de una estrategia pactada entre el Consistorio y el Cabildo para llevar a cabo “una modificación urbanística del recinto, que contempla la demolición del Pérez Minik sin desafectación ni declaración formal de ruina, para llevar a cabo una reconstrucción soterrada de un auditorio bajo una gran plaza”, según afirmó la presidenta, Ana Mendoza, el pasado septiembre a este periódico.
Criterios para una actuación, que en su opinión, “son cuestionables y, además, pueden incurrir en un posible delito de expolio patrimonial por parte de la administración pública, tipificado en el artículo 323 del Código Penal, ya que una demolición sin los procedimientos legales exigidos no solo vulnera la normativa vigente, sino que compromete gravemente el legado cultural de la ciudad”.
No obstante, con el visto bueno de Patrimonio Histórico, el Ayuntamiento ahora puede continuar con el expediente de derrumbe de esta infraestructura, lo que para el alcalde, José Manuel Bermúdez, es una buena noticia. “La comunicación del Cabildo da la razón a la aprobación inicial de la modificación del planeamiento del Viera y Clavijo para poder demoler el teatro Pérez Minik, por lo que es perfectamente lícito construir uno nuevo dentro de la fase 2 de la rehabilitación del parque y su futuro uso como CaixaForum”.
Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Javier Rivero, destacó que “lo importante de ese documento es que aclara que no es cierta la afirmación realizada por una asociación de defensa del Viera y Clavijo, la cual decía que no podíamos hacerlo porque el antiguo teatro Pérez Minik tenía protección y que íbamos a cometer un delito. En el documento emitido por Patrimonio Histórico se aclara que no solo es conforme, sino que, como hemos defendido siempre, el teatro fue un añadido que oculta el Viera y Clavijo y tenía que ser demolido”.