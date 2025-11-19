Localizan sin vida a Juan, que había desaparecido en Tenerife

SOS Desaparecidos ha confirmado este miércoles el hallazgo del cuerpo sin vida de Juan A. R. L., quien se encontraba desaparecido en Tenerife desde el pasado 15 de noviembre.
Juan tenía 57 años y había sido visto por última vez en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Además, se había pedido especial difusión del caso, ya que se trataba de una persona vulnerable.
Tras la localización del cadáver, la asociación ha procedido a desactivar la alerta, y serán las correspondientes pruebas forenses las que determinen las causas de la muerte.