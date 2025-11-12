Desvían vuelos por la borrasca Claudia en Canarias

Un total de once vuelos han sido desviados este miércoles por meteorología adversa, derivada de la borrasca Claudia en Canarias, concretamente en los aeropuertos de Gran Canaria y La Palma, informan fuentes de Aena a Europa Press.
En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Norte y otro en Tenerife Sur mientras que en La Palma dos se desviaron a Tenerife Norte y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Sur, respectivamente.
Canarias está en alerta por lluvias y vientos y ha suspendido las clases este jueves en todo el Archipiélago, dado que habrá aviso naranja por lluvias en todas las Islas y amarillo por vientos, oleaje y tormentas.