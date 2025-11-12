borrasca claudia

Desvían vuelos por la borrasca Claudia en Canarias

En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Norte y otro en Tenerife Sur mientras que en La Palma dos se desviaron a Tenerife Norte y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Sur, respectivamente
Desvían vuelos por la borrasca Claudia en Canarias
Desvían vuelos por la borrasca Claudia en Canarias. Archivo
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un total de once vuelos han sido desviados este miércoles por meteorología adversa, derivada de la borrasca Claudia en Canarias, concretamente en los aeropuertos de Gran Canaria y La Palma, informan fuentes de Aena a Europa Press.

En Gran Canaria, cuatro vuelos tuvieron que aterrizar en Fuerteventura, dos en Tenerife Norte y otro en Tenerife Sur mientras que en La Palma dos se desviaron a Tenerife Norte y otros dos a Gran Canaria y Tenerife Sur, respectivamente.

  1. El Cabildo de Tenerife lanza una serie de recomendaciones y prohibiciones por la borrasca Claudia
  2. Primeros efectos de la borrasca Claudia en Tenerife: un remolino rompe el techo de un invernadero
  3. Desde la alegría por el reencuentro a cierta pena por el definitivo adiós a las vacaciones. Sergio MéndezSuspenden las clases presenciales por la borrasca Claudia en toda Canarias

Canarias está en alerta por lluvias y vientos y ha suspendido las clases este jueves en todo el Archipiélago, dado que habrá aviso naranja por lluvias en todas las Islas y amarillo por vientos, oleaje y tormentas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas