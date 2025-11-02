El CIIF Market pone punto final a una intensa semana con su entrega de premios

El Canary Islands International Film Market (CIIF Market) clausuró este viernes en la capital tinerfeña su vigesimoprimera edición, tras una semana repleta de actividades profesionales, sesiones de pitching y encuentros internacionales que buscaron consolidar a Canarias como un punto estratégico para la coproducción audiovisual global.
La ceremonia de clausura, celebrada en el Espacio Price de Santa Cruz de Tenerife, contó con la asistencia de representantes de las administraciones públicas como José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz; José Carlos Acha, consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, y Pablo Martín Carbajal, consejero delegado de la entidad regional Proexca.
Uno de los momentos más esperados de la noche fue la proyección de la película Bajo un volcán, con la presencia de su protagonista, William Levy, quien también protagoniza su segunda parte, Bajo un fuego, cuyo rodaje ha terminado esta misma semana en Tenerife.
El actor asistió al acto junto al equipo del film, incluyendo al director de ambas cintas, Hugo Martín Cuervo; la actriz Claudia Álvarez, coprotagonista de Bajo un fuego, y el director de producción, Guillermo Ríos, a su vez, al frente de la dirección del CIIF Market.
Ríos hizo balance de esta edición del mercado, con más de 500 reuniones celebradas, y agradeció la implicación de todas las entidades, participantes y profesionales.
La cita puso fin a una semana de reuniones profesionales, sesiones de pitching, paneles de debate, presentaciones de proyectos y networking, que reunieron en Santa Cruz de Tenerife a productores, distribuidores, agentes de ventas e inversores europeos y latinoamericanos.
PREMIOS
Durante la ceremonia de clausura se entregaron los Premios CIIF Market 2025, que reconocen los proyectos con mayor proyección internacional, potencial de coproducción, compromiso con la sostenibilidad y creatividad musical y técnica.
El Premio CIIF Market Santa Cruz de Tenerife al proyecto de mayor proyección internacional, dotado con una bolsa de viaje de 3.000 euros para asistir a un mercado internacional de su elección, fue para el del largometraje de animación Huayo, de Audiovisual Films (Perú). El Premio Cabildo de Tenerife al proyecto canario de mayor proyección, con acreditación gratuita para asistir a un mercado cinematográfico o audiovisual europeo o internacional de su elección, lo obtuvo el del largometraje Mansa, de Digital 104.
El Premio Music Library & SFX, al mejor proyecto europeo y al mejor proyecto latinoamericano, con tarifa plana gratuita para sincronización musical profesional de sus catálogos recayeron en tres iniciativas. El galardón al proyecto europeo se concedió ex aequo a El dolor del miembro fantasma (largometraje, Tourmalet Films, España, Canarias) y a Puntales, de Faro Cine y Bidiro Films (largometraje documental, España, Canarias). El premio al proyecto latinoamericano fue para Menarquía (largometraje, Infocus Video Factory Cine & TV; Panamá, Chile, Perú)
El Premio MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone), concedido al mejor proyecto europeo y al mejor latinoamericano con mayor potencial de coproducción, que incluye dos acreditaciones por proyecto para participar en la edición 2026 de MAFIZ, el área de industria del Festival de Málaga, lo obtuvieron, respectivamente, 5 días con Ana (largometraje, Naif Films, España, Canarias) y Todo va bien (largometraje, Sin Sentido Films, México, España).
El Premio Blurr Stories, que otorga servicios de laboratorio profesional para la finalización de dos proyectos -uno europeo y otro latinoamericano- con estándares de calidad para su distribución, lo recibieron El derrumbe (largometraje, Damita Joe, España, Argentina, Luxemburgo) y Un bolero para Ita (largometraje, Red Collision Studios; Colombia, España).
El galardón Térrea, al mejor proyecto europeo y al mejor latinoamericano, consistente en la formulación de un plan de sostenibilidad para implementar estrategias de reducción de emisiones y de impacto social, lo obtuvieron Rocasanta (largometraje, Dexiderius Producciones Audiovisuales, España) y el ya citado Huayo.
Finalmente, Bolero Films, empresa receptora en esta edición, quiso reconocer con una asesoría gratuita a Puntales.