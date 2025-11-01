El Costa Adeje Egatesa sigue de dulce lejos del Heliodoro (2-4)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa, que se mantiene invicto lejos del Heliodoro, prolongó su buena racha como visitante tras asaltar el Ciutat de Valencia frente al Levante UD (2-4), en partido correspondiente a la novena jornada de la Liga F Moeve.
El choque entre granotas y guerreras tuvo de todo: seis goles, tres penas máximas y cuatro acciones polémicas que fueron revisadas por el Football Video Support. Dos de ellas se saldaron con éxito, solicitadas por Eder Maestre y por Santi Triguero, que también reclamaron sendas penas máximas por posibles derribos a Carlota y Dolores, que la colegiada desestimó tras revisarlas.
El Levante llegó a empatar en dos ocasiones las ventajas de (0-1) y (1-2) para el CD Tenerife femenino, pero ya no pudo con los tantos postreros de Sandra Castelló e Iratxe Pérez en el tiempo de prolongación (90+9) y (90+12).
La primera parte fue totalmente controlada por el conjunto blanquiazul al que solo le faltó más pegada para poner tierra de por medio en el marcador. Nay Cáceres fue una espectadora más, aunque en el tiempo de prolongación una falta de entendimiento con Patri Gavira costó el injusto tanto del empate local.
En el minuto 9, el Costa Adeje estuvo muy cerca de poner el 0-1, tras una falta lanzada por Natalia Ramos al corazón del área que remató Teresa de cabeza hacia su propia portería saliendo el esférico pegado al palo.
Dos minutos después, en el 11, Aleksandra tuvo en sus botas el 0-1 tras un centro medido de Patri Gavira que remató en el área pequeña por alto la internacional polaca. El gol visitante se mascaba, pero este no llegaría hasta el minuto 29. Un saque de esquina ejecutado magistralmente por Aithiara fue rematado de cabeza por Carlota en boca de gol (0-1).
El partido tenía dueño y no era otro que del Costa Adeje Egatesa, que en el minuto 43 llevó peligro sobre los dominios del cuadro local. Una internada hasta la línea de fondo por parte de Aleksandra fue culminado por Iratxe de cabeza a manos de Coronado.
Cuando todo parecía indicar que se llegaba al descanso con ventaja blanquiazul, llegó el jarro de agua fría en el tiempo de prolongación (45+1), con una acción desafortunada de las visitantes. Un libre indirecto desde el medio del campo lanzado por el Levante fue rematado en propia puerta por Patri Gavira tras cabecear la pelota hacia su propia portería, entrando el balón mansamente en las mallas. Nay Cáceres tampoco estuvo acertada en su salida a lo loco hasta el borde del área dejando desguarnecida la portería (1-1). Con las tablas en el marcador se llegó al descanso.
La segunda parte fue eterna porque se prolongó cerca de 15 minutos por la intervención del Football Video Support hasta en cuatro ocasiones. En el minuto 57, Ali pisa a Carlota Suárez dentro del área aunque la árbitra pasó por alto la acción. Tras la protesta airada de la delantera gallega, Eder Maestre solicitó que la acción fuera revisada en el hermano pobre de el VAR. Tras visionar la colegiada la acción, dictaminó la pena máxima que transformó Natalia Ramos, en el minuto 63, con un lanzamiento pegado al palo (1-2).
Unos minutos después, en el 68, el entrenador local Santi Triguero también solicitó la intervención del Football Video Support para revisar un posible derribo de Natalia Ramos a Dolores. Tras la pertinente revisión, Elisabeth Calvó dictaminó que no había nada en dicha acción.
En el minuto 76, el Costa Adeje Egatesa pudo poner el 1-3 en el electrónico del Ciutat de Valencia pero Carlota, sin oposición, remató en boca de gol por alto un sensacional centro de Aithiara por banda izquierda.
En una jugada aislada del Levante en ataque en el minuto 79, y tras un centro de Dolores al área, el balón tocó levemente en la mano abierta de Aleksandra, y posteriormente en el brazo despegado del cuerpo de Cinta. El técnico local solicitó la revisión de la jugada y acertó en su reclamación, porque la árbitra madrileña señaló el punto fatídico. Una pena máxima que transformó Érika en el minuto 83 (2-2).
Con los numerosos cambios y las continuas interrupciones del juego, el partido se fue hasta el minuto 88 con otra acción polémica por posible derribo a Carlota dentro del área. La árbitra tras revisar la acción en el videoarbitraje dictaminó que no había nada.
El partido por las continuas interrupciones se alargó hasta el minuto 114. En el 90+9, un saque de esquina lanzado por Natalia Ramos fue rematado de cabeza por Sandra Castelló al fondo de las mallas (2-3). Un resultado que hacía justicia a lo acontecido sobre el verde del Ciutat de Valencia, aunque es verdad que en la segunda parte el choque fue más igualado y sin control.
El triunfo del Costa Adeje Egatesa se confirmó del todo en el minuto (90+12), tras un claro derribo de Alma a Amani, tras una jugada personal de la centrocampista de Costa de Marfil. El correspondiente penalti fue transformado por Iratxe Pérez (90+14) para subir al marcador el definitivo (2-4).
FICHA TÉCNICA
2 LEVANTE UD: Coronado, Carrasco, Teresa, Eva Alonso, Ali, María Gabaldón, Carol, Traoré, Kalu, Érika y Ana Franco. También jugaron: Le Guilly, Alma, Castellanos, Dolores y Agama.
4 COSTA ADEJE EGATESA: Nay Cáceres, Aleksandra, Cinta, Elba, Gavira, Aithiara, Natalia Ramos, Moreno, Paola Hernández, Iratxe Pérez y Carlota Suárez. También jugaron: Amani, Sandra Castelló y Gramaglia.
GOLES: 0-1, min 29: Carlota Suárez. 1-1, min 45+1: Patri Gavira (pp). 1-2, min 63: Natalia Ramos, de penalti. 2-2, min 83: Érika, de penalti. 2-3, min 90+9: Sandra Castelló. 2-4, min 90+14: Iratxe Pérez.
ÁRBITRA: Elisabeth Calvo (Comité Técnico de Madrid). Amonestó a las locales, Eva Alonso, Carrasco, Ali y Kalu. Por parte visitante a Cinta, Aithiara y Gramaglia.
INCIDENCIAS: Ciutat de Valencia.