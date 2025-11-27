El documental canario traspasa fronteras en el mercado del Miradas Afroindígenas 2025

El cine de realidad canario traspasa las fronteras del Archipiélago. Un ejemplo de ello son las secciones del Mercado Internacional de Cine de Realidad de Canarias, en el marco del Festival Miradas Afroindígenas, que se celebra hasta el sábado en Puerto de la Cruz, con un destacado papel de cineastas, empresas e instituciones isleñas.
En el mercado, el Cabildo de Tenerife, a través de Turismo y su Tenerife Film Commission, facilita el acceso de cineastas de las Islas a Miradas Market, que se desarrolla desde ayer y concluye mañana viernes. La Tenerife Film Commission sostiene el espacio One to One Tenerife, que contempla encuentros directos entre creadores y productoras locales con representantes de televisiones, fondos, festivales, plataformas de streaming, distribuidoras y agentes de ventas, con el fin de posibilitar la producción de los proyectos y facilitar su encuentro con el público mediante acuerdos de distribución. Un espacio que permite, asimismo, dar visibilidad a la Film Commission y a todos los servicios que presta a las producciones audiovisuales.
El cine documental canario halla en este mercado, y en estas colaboraciones institucionales, un sitio en el que hablar con la industria cinematográfica global. En el laboratorio Afrolatam están seleccionadas dos producciones canarias: La tempestad, de Fernando Alcántara, y Caminos de arena, de Julio Díaz.
‘D. O. CANARIA’
Asimismo, el Festival de Cine de Realidad de Canarias ha seleccionado -junto al Festivalito La Palma, la Muestra de Cine de Lanzarote, el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, el Festival de Cine de Lanzarote, el Festival de Cortometrajes de La Orotava y la Asociación de Cine Vértigo- cinco películas para su exhibición y concurso en el apartado D. O. Canaria.
Tras el pase de Miguel Velázquez, el catedrático del ring, de David Cánovas (2024), D. O. Canaria exhibe hoy jueves El prado y la luna (17.00 horas), de Cayetana H. Cuyás (2025), en el que la realizadora rinde homenaje a su tío Antonio, diseñador jefe de Valentino en la sombra, y estrena en Canarias En silencio (21.00 horas), de Sara Sálamo (2025), una reflexión sobre la vulnerabilidad masculina a través del proceso que afectó al futbolista Isco Alarcón durante una lesión.
El sábado (12.00 horas) se verán Escuchar la sombra (2024), donde Miguel Morales indaga en la historia de miles de personas que desde Cuba cruzaron el océano para combatir el fascismo en defensa de la II República, y Cartas desde el zoo (2024), en la que David Pantaleón reflexiona sobre libertad y encierro al explorar vínculos entre las cárceles, los zoológicos y la sociedad.
Además, esta tarde de jueves (19.00 horas) en la Sala Timanfaya habrá un coloquio en torno a la riqueza y diversidad del cine de realidad de Canarias y sus retos. Conversación con D. O. Canaria, moderada por el crítico y periodista Eduardo García Rojas, reúne a Cayetana H. Cuyás, Sara Sálamo y David Cánovas. Mientras que para acudir a las proyecciones es necesario comprar entradas en la página web del festival (miradasafroindígenas.com), el acceso a los encuentros es libre hasta completar el aforo.
‘CREADOC’
El Gobierno de Canarias cuenta con CreaDoc, el laboratorio de desarrollo de documentales de creación, que celebra en Miradas Afroindígenas el último encuentro de su decimotercera edición. Representantes de los seis proyectos seleccionados participan en distintas sesiones junto a los coordinadores Rolando Díaz y Domingo de Luis. CreaDoc se articula, a su vez, en dos líneas, la Profesional y la denominada Ópera prima.