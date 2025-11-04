El norte de Tenerife amanece con un espectacular mar de nubes

Canarias ha despertado este martes, 4 de noviembre, con una de esas postales que solo el clima del Archipiélago es capaz de regalar. El fenómeno conocido como mar de nubes ha cubierto gran parte del norte de Tenerife desde primera hora de la mañana, dejando una imagen de película: una densa capa de nubes rasante al mar, con el Teide recortado en el horizonte y los primeros rayos de sol iluminando la escena.
La estampa ha llamado la atención de vecinos, aficionados a la fotografía y madrugadores que han podido contemplar cómo el manto blanco parecía flotar sobre la costa norte. Donde el contraste entre el relieve, el volcán y el amanecer ha ofrecido una de las imágenes más llamativas del día.
El mar de nubes es un fenómeno habitual en Canarias, especialmente en otoño e invierno, cuando los efectos de los vientos alisios y la orografía generan esta capa compacta de nubes que se extiende a media altura. Su presencia no solo deja paisajes únicos, sino que también desempeña un papel clave en la humedad y equilibrio climático de los ecosistemas isleños.
En redes sociales, las fotografías del amanecer han empezado a circular desde primera hora, acompañadas de comentarios que destacan la “belleza inigualable” de la escena y lo “afortunados” que son los residentes por vivir en un territorio donde la naturaleza se manifiesta con tanta frecuencia de forma espectacular.