Llega la superluna del castor: la más grande y luminosa del año ya tiene fecha y la podrás ver en Canarias

El mes de noviembre comenzará con un espectáculo astronómico visible a simple vista desde Canarias y el resto de España: la conocida superluna del castor, la última gran luna llena destacada antes de finalizar 2025 y la que más se acercará a la Tierra este año.
El fenómeno se producirá el 5 de noviembre, cuando la Luna alcance el perigeo —el punto de su órbita más próximo a nuestro planeta—, situándose a poco más de 356.000 kilómetros de distancia. Esa cercanía hará que se vea más grande y más brillante de lo habitual, con un tamaño aparente hasta un 14% mayor y un brillo superior al de una luna llena convencional.
Aunque podrá observarse durante toda la noche, el mejor momento será a partir de las 22.00 horas (hora peninsular), cuando la Luna ya esté alta sobre el horizonte y el cielo sea completamente oscuro. También será especialmente fotogénica en su salida, justo al anochecer, cuando el efecto óptico de la atmósfera la hace parecer más enorme de lo que realmente es.
¿Por qué se llama “luna del castor”?
El nombre procede de tradiciones indígenas norteamericanas, que identificaban esta luna llena con la época en la que los castores reforzaban sus presas antes del invierno o, según otras versiones, con la temporada de mayor caza del animal debido a la calidad de su pelaje.
En otras culturas se conocen variantes del mismo nombre: luna de hielo, luna blanca, luna de escarcha o, en el hemisferio sur, luna de maíz o luna de flores, ya que allí coincide con la primavera.