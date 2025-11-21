El tiempo se complica en Canarias: tres prealertas activas este fin de semana

El Gobierno de Canarias ha reforzado este viernes las medidas de prevención ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y mantiene tres prealertas simultáneas en el Archipiélago: calima, fenómenos costeros y lluvias.
La decisión se adopta a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros organismos técnicos, y se aplica dentro del Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Oleaje y viento: prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago
A partir de las 06.00 horas del sábado, 22 de noviembre, entra en vigor la prealerta por fenómenos costeros, que afectará al conjunto del Archipiélago con especial incidencia en:
- Costa norte y oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote
- Litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria
Las previsiones apuntan a un mar muy alterado, con mar combinada de 2 a 3 metros, mar de fondo del norte de 2 metros y viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con intervalos de fuerza 6 (hasta 49 km/h). Se espera marejada a fuerte marejada, con posibles repercusiones en zonas expuestas.
Entrada de polvo africano: prealerta por calima en todas las Islas
El Ejecutivo regional también declara la prealerta por calima en todas las Islas a partir de las 21.00 horas del sábado.
La Aemet prevé una advección de polvo en suspensión con concentraciones en aumento. Para el domingo, podrían registrarse valores de:
- 50–200 μg/m³ en las Islas occidentales
- Más de 200 μg/m³ en las Islas orientales
La calima podría reducir la visibilidad y agravar problemas respiratorios en personas vulnerables, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas.
La Palma sigue bajo prealerta por lluvias
Permanece activa la prealerta por lluvias en La Palma, operativa desde el mediodía de este viernes. La situación se concentra en la vertiente este, donde se esperan precipitaciones persistentes, de intensidad débil a moderada.
La Aemet estima que el acumulado de lluvia podría superar los 60 milímetros en 12 horas, especialmente en medianías y zonas expuestas al flujo húmedo.
Refuerzo de la información y medidas preventivas
El Gobierno autonómico recuerda la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, evitar riesgos en la costa ante el mar de fondo y extremar la precaución en desplazamientos debido a la combinación de polvo en suspensión, mala mar y precipitaciones.